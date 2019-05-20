Чиж не присутствует на заседании суда по иску Министерства спорта против футбольного минского «Динамо»

Источник материала: Tribuna.com

Сегодня в минском Экономическом суде проходит судебное заседания по иску Министерства спорта против футбольного минского «Динамо».

Главное управление спорта Мингорисполкома требует признать недействительным решение Мингорсовета о выпуске ЗАО «Динамо» 108 простых обыкновенных акций, оформленных протоколом от 09.12.1999 № 10.

Как сообщает корреспондент Tribuna.com, бизнесмен Юрий Чиж не присутствует на заседании. Вместо него ООО «Трайпл» и ЗАО «Динамо» Минск представляют уполномоченные лица.

Сейчас Чижу принадлежит около 57 процентов акций клуба. TUT.BY сообщал о том, что свою долю бизнесмен готов продать за 1 млн белорусских рублей .

21 мая пройдет судебное заседания по иску Минспорта против минского «Динамо»