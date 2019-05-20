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Чиж не присутствует на заседании суда по иску Министерства спорта против футбольного минского «Динамо»
21.05.2019 10:10 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня в минском Экономическом суде проходит судебное заседания по иску Министерства спорта против футбольного минского «Динамо».
Главное управление спорта Мингорисполкома требует признать недействительным решение Мингорсовета о выпуске ЗАО «Динамо» 108 простых обыкновенных акций, оформленных протоколом от 09.12.1999 № 10.
Как сообщает корреспондент Tribuna.com, бизнесмен Юрий Чиж не присутствует на заседании. Вместо него ООО «Трайпл» и ЗАО «Динамо» Минск представляют уполномоченные лица.
Сейчас Чижу принадлежит около 57 процентов акций клуба.
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Чиж не присутствует на заседании суда по иску Министерства спорта против футбольного минского «Динамо»
Сегодня в минском Экономическом суде проходит судебное заседания по иску Министерства спорта против футбольного минского «Динамо».
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