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Чиж не присутствует на заседании суда по иску Министерства спорта против футбольного минского «Динамо»

21.05.2019 10:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня в минском Экономическом суде проходит судебное заседания по иску Министерства спорта против футбольного минского «Динамо».

Главное управление спорта Мингорисполкома требует признать недействительным решение Мингорсовета о выпуске ЗАО «Динамо» 108 простых обыкновенных акций, оформленных протоколом от 09.12.1999 № 10.

Как сообщает корреспондент Tribuna.com, бизнесмен Юрий Чиж не присутствует на заседании. Вместо него ООО «Трайпл» и ЗАО «Динамо» Минск представляют уполномоченные лица.

Сейчас Чижу принадлежит около 57 процентов акций клуба. TUT.BY сообщал о том, что свою долю бизнесмен готов продать за 1 млн белорусских рублей.

21 мая пройдет судебное заседания по иску Минспорта против минского «Динамо»

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня в минском Экономическом суде проходит судебное заседания по иску Министерства спорта против футбольного минского «Динамо».
 
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