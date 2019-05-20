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Эстафету "Пламя мира" встретили в Мирском замке

21.05.2019 10:25 — Новости Спорта | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Эстафету "Пламя мира" встретили в Мирском замке

21 мая, Мир /Корр. БЕЛТА/. Эстафету "Пламя мира" встретили сегодня в Мирском замке, передает корреспондент БЕЛТА.

Факел в замок внес заместитель директора фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года" Анатолий Котов. Эстафету ему передала Чрезвычайный и Полномочный Посол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Беларуси Фионна Гибб.

Огонь II Европейских игр зажжен 3 мая в Риме в комплексе Ara Pacis Museum, где находится знаменитый памятник архитектуры Арка мира. Затем белорусские альпинисты подняли факел на высшую точку Европы гору Монблан.

В Беларуси эстафета огня "Пламя мира" побывала в Брестской области. В Гродненском регионе факел уже встречали в областном центре, на Августовском канале и в Волковыске.

В Минске "Пламя мира" встретят 17 июня на площади Государственного флага. В этот же день факел проследует по проспекту Победителей, 18 июня - по проспекту Независимости. 19 июня участники эстафеты направятся на минские предприятия. Планируется посещение парков и достопримечательностей города, участие в церемонии приветствия атлетов в Деревне спортсменов. Маршрут эстафеты завершится 21 июня на Национальном олимпийском стадионе "Динамо" - во время церемонии открытия II Европейских игр будет зажжен огонь форума.

В эстафете огня в Беларуси примут участие 450 факелоносцев - лучшие спортсмены страны, известные специалисты, авторитетные деятели науки, культуры.

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня. Более 4 тыс. атлетов из 50 стран разыграют 200 комплектов наград в 15 видах спорта.

Беларусь получила право на проведение II Европейских игр 21 октября 2016 года по итогам голосования делегатов из 50 стран на 45-м заседании Генеральной ассамблеи Европейских олимпийских комитетов в Минске.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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21 мая, Мир /Корр. БЕЛТА/. Эстафету "Пламя мира" встретили сегодня в Мирском замке, передает корреспондент БЕЛТА. Факел в замок внес заместитель директора фонда...
 
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