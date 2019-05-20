Лукашенко подписал указ о мерах безопасности во время проведения Евроигр. Сайты с призывами к беспорядкам заблокируют

Источник материала: Tribuna.com

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о мерах безопасности в период проведения Европейских игр в Минске — с 17 июня по 2 июля.

Документ содержит следующие положения:

1) Будет запрещено использовать беспилотные летательные аппараты и авиамодели на спортивных объектах и рядом с гостиницами. У тех, кто ослушается, технику изымут до конца Игр. Исключение — государственная техника и техника организаторов Европейских игр.

2) На дорогах выделят специальные полосы с символикой Игр для движения транспорта, задействованного в проведении мероприятия. Другой транспорт не имеет права двигаться по таким полосам и останавливаться на них — оштрафуют.

3) Сотрудники МЧС смогут проводить внеплановые проверки по пожарной безопасности на спортивных объектах, в гостиницах, фан-зонах.

4) На охрану общественного порядка привлекут военнослужащих, которые в случае необходимости смогут применять физическую силу, спецсредства и оружие. Курсантов могут привлекать для оказания информационной и организационной помощи болельщикам.

5) В гостиницах охрана сможет проводить личный досмотр участников Европейских игр, проверять их вещи и документы.

6) С 20 мая по 30 июня правоохранительные органы в течение суток будут блокировать информацию в интернете с призывами к массовым беспорядкам или участию в массовых мероприятиях, проводимых с нарушением законодательства. Кроме того, может быть принято решение о временном ограничении доступа к определенным сайтам.