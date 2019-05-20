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Чемпион мира по муайтай Зуев: «Сдал на краповый берет, и это было очень сложно»

21.05.2019 13:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Чемпион мира по муайтай Денис Зуев рассказал, как сдавал на краповый берет.

«Это было в 2008 году. Я один-единственный сдал экзамены в бригаде, отобрался и поехал на сборы на крап ‒ они проходили две недели на Валовщине. Сама сдача была в четыре этапа и проходила два дня. Первый этап: кросс три километра, спринт 100 метров, подтягивания, приемы рукопашного боя, сальто с «лягушки», прыжки в окно. Если ты все это выполнил, тебе выставляют оценку, и ты проходишь на второй этап. Но многие отсеиваются еще на первом этапе.

На второй день мы бежали марш-бросок 15 км: три литра воды в рюкзаке, автомат и противогаз, а ты в военной форме и берцах. По ходу бега выполняешь задания: ползешь, отжимаешься, прыгаешь. Рядом бегут принимающие, и если кто-то не успевает, их отсеивают. В конце кросса полоса препятствий. Там все горит, и ты ее преодолеваешь в противогазе. Это было очень-очень тяжело ‒ я чуть не задохнулся. В конце ‒ знаменитая мышеловка, где нужно ползти 100 метров, а на тебя дым идет со всех сторон, дымовые шашки, и это после 15 км кросса. Следующее препятствие ‒ стрельба из всех видов оружия: пистолет, пулемет, автомат, снайперская винтовка, ГП-25. Из всех этих орудий ты должен попасть в цель.

После этого нас отвезли в в/ч 3214 и там были спарринги. Ты уже, конечно, без сил, еле на ногах стоишь, но должен 12 минут простоять против четырех соперников, которые каждые три минуты меняются. Дают перчатки, как в ММА, экипировку: шлем, защита на корпус, на ноги. Но даже с такой защитой после кросса от нескольких ударов этих краповиков, которые не бегали и которые владеют рукопашным боем, было очень тяжело. Я на тот момент вообще только полгода рукопашкой занимался, но все равно выдержал испытание. Был единственным из нашей воинской части, кто поехал и сдал ‒ это было очень круто на тот момент. Все остальные были из в/ч 3214. В тот год, по-моему, меньше десяти человек сдали, хотя заявлялось около 80. Я был счастлив», – сказал Зуев.

Боец СОБРа только в 20 узнал, что такое единоборства, сейчас он – чемпион мира и один из лучших в Беларуси

 
 
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Чемпион мира по муайтай Денис Зуев рассказал, как сдавал на краповый берет.
 
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