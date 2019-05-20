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Сергей Лынько: «Отмечу «Витебск» и «Ислочь». Они впечатлили больше, чем те же БАТЭ и брестское «Динамо»

21.05.2019 13:22 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Капитан минского «Торпедо» Сергей Лынько поделился впечатлениями о стартовом отрезке чемпионата Беларуси.

– Наверное, тяжелее всего нам было в игре с «Шахтером». Может быть, потому что это первая игра чемпионата. Ну или «горянки» настолько хороши на самом деле. Так однозначно ответить не могу, почему сложилось такое чувство. Мы оборонялись практически всю игру, даже особо моментов не было.

Еще отмечу «Витебск» и «Ислочь». Они впечатлили больше, чем те же БАТЭ и брестское «Динамо».

– Интересно, чем же так удивили эти команды?

– «Витебск» очень сильно провел первый тайм – могли решать исход встречи еще тогда. Команда зимой изменилась: несколько лидеров покинули клуб. Наумов уехал в Казахстан, пока его некем заменить. Если взять второй матч с «Витебском» в прошлом сезоне, то не скажу, что они нас так легко обыграли. Всего один мяч забили. Тогда мы создали достаточно моментов, но поразить ворота не удалось.

Не исключаю, что у «Витебска» исчез кураж, который был в прошлом году. Они побеждали, чувствовали, что могут взять медали. Шли положительные эмоции. Думаю, что команда Сергея Ясинского еще свое возьмет.

– Кроме «северян» вы отметили «Ислочь».

– С ней получилась более боевая игра. Где-то нам даже повезло немного. Отмечу, что все топовые команды, с которыми мы встречались, могут обыграть друг друга. Кому немного больше повезет, у кого будет немного больше желания, тот и возьмет три очка. Команды очень достойные. Думаю, что в этом сезоне за медали поборются не четыре клуба, а минимум шесть.

«БАТЭ стал слабее. У «Шахтера» и Бреста больше шансов на золото». Что думает о фаворитах тот, кто против всех их сыграл

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Капитан минского «Торпедо» Сергей Лынько поделился впечатлениями о стартовом отрезке чемпионата Беларуси.
 
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