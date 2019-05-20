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Геннадий Савилов: «Россияне не легионеры, просто у нас есть минимум местных ребят, которые должны быть в заявке»

21.05.2019 16:17 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Председатель ФХБ Геннадий Савилов подвел итоги заседания исполкома, сообщает hockey.by.

- Какими будут лимит на легионеров, на возрастных игроков и зарплатный потолок?

– Пять легионеров, семь возрастных хоккеистов, включая иностранцев, и обязательно один молодой не старше 1999 года. В экстралиге Б поднялась нижняя граница зарплатной ведомости — 40 тысяч рублей в месяц на команду. В экстралиге А зарплаты не изменились.

Здесь существовали разные мнения: от отмены вообще всех ограничений до сохранения их на уровне прошлого сезона. Что касается лимита на возрастных игроков, то здесь исходили из желания равномерно распределить опытных хоккеистов — чтобы не собирать их в одном клубе. Были времена, когда в «Шахтере» числилось по 16 человек старше 28 лет.

- Россияне в числе легионеров?

– Нет, они не легионеры, просто у нас есть минимум местных ребят, которые должны быть в заявке. Мы бы хотели, чтобы клубы при прочих равных отдавали предпочтения своим. В этом плане нашли понимание. Никаких вопросов по данному пункту не возникло. – сказал Савилов.

Как информировал «Прессбол», на заседании исполкома ФХБ Савилов высказался о том, что россияне будут считаться легионерами.

 
 
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Председатель ФХБ Геннадий Савилов подвел итоги заседания исполкома, сообщает hockey.by.
 
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