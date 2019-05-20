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Икарди не попал в состав сборной Аргентины на Кубок Америки, Месси, Паредес и Дибала – в заявке

21.05.2019 19:38 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони назвал состав команды на Кубок Америки-2019.

В заявку вошли 23 футболиста:

Вратари: Франко Армани («Ривер Плейт»), Эстебан Андрада («Бока Хуниорс»), Агустин Маркесин («Америка»);

Защитники: Ренцо Саравия («Расинг Авельянеда»), Николас Отаменди («Манчестер Сити»), Херман Пеццелья («Фиорентина»), Николас Тальяфико («Аякс»), Маркос Акунья («Спортинг»), Рамиро Фунес Мори («Вильярреал»), Хуан Фойт («Тоттенхэм»);

Полузащитники: Леандро Паредес, Анхель Ди Мария (оба – «ПСЖ»), Джовани Ло Чельсо («Бетис»), Эксекиэль Паласиос («Ривер Плейт»), Гидо Родригес («Америка»), Роберто Перейра («Уотфорд»), Родриго де Пауль («Удинезе»), Федерико Сарачо («Расинг Авельянеда»);

Нападающие: Лионель Месси («Барселона»), Серхио Агуэро («Манчестер Сити»), Лаутаро Мартинес («Интер»), Пауло Дибала («Ювентус»), Матиас Суарес («Ривер Плейт»).

Кубок Америки стартует 14 июня.

 
 
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Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони назвал состав команды на Кубок Америки-2019.
 
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