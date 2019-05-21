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El Chiringuito: Эриксен станет игроком «Реала» после финала Лиги чемпионов

21.05.2019 23:29 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен продолжит карьеру в «Реале», сообщает El Chiringuito de Jugones.

Официально о трансфере 27-летнего хавбека будет объявлено после финала Лиги чемпионов, в котором лондонский клуб сыграет с «Ливерпулем» 1 июня.

При этом вингер мадридцев Гарет Бэйл, ранее выступавший за «Тоттенхэм», в сделку включен не будет. Руководство «шпор» не захотело возвращать валлийца.

В связи с этим «Реалу» придется заплатить за датчанина всю сумму, которую потребует за игрока «Тоттенхэм».

 
 
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Полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен продолжит карьеру в «Реале», сообщает El Chiringuito de Jugones.
 
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