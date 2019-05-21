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ЧМ-2020. Сборная Беларуси, скорее всего, окажется в одной группе со Словакией, Данией и Великобританией

21.05.2019 21:11 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

На хоккейном чемпионате мира-2020, который пройдет в швейцарских Цюрихе и Лозанне, сборная Беларуси, скорее всего, окажется в одной группе с командами Словакии, Дании и Великобритании.

Еще четыре соперника белорусов определятся по завершении текущего ЧМ-2019 в Словакии. Ими станут первая команда в рейтинге ИИХФ, 4-я, 5-я и 8-я.

В параллельной группе встретятся сборные Латвии, Норвегии, Италии и Казахстана, а также 2-я команда рейтинга ИИХФ, 3-я, 6-я и 7-я.

Напомним, на ЧМ-2020 сборные Беларуси и Латвии будут застрахованы от вылета из элиты, так как являются хозяевами следующего первенства, которое пройдет в Минске и Риге.

 
Теги: Минск
 
 
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На хоккейном чемпионате мира-2020, который пройдет в швейцарских Цюрихе и Лозанне, сборная Беларуси, скорее всего, окажется в одной группе с командами Словакии, Дании...
 
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