Петр Хилько: «Чтобы выйти на Олимпиаду, сборнй Беларуси нужно попасть в 24 лучших сборных по классификации FIVB. Сегодня мы 45-е»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер женской сборной Беларуси Петр Хилько в «Спорт-кадре» на «Беларусь 5» рассказал о шансах команды попасть на Олимпиаду.

О Гришкевич

Ей разрешили заниматься с нагрузкой в 70 процентов. Как заметила доктор, под нагрузкой Гришкевич становится еще и лучше. Наверное, здесь больше психологический фактор срабатывает.

Об Олимпиаде

Для того, чтобы попасть хотя бы в квалификацию к Играм, нужно набирать рейтинговые очки. Без них ничего не будет. Так вот, «Золотая лига» дает выход на соревнования под эгидой международной федерации, которая и будет определять команды, которые примут участие в квалификации.

Сколько бы мы в Европе ни выигрывали, это не даст права на участие в Олимпийских играх. Чтобы выйти на Олимпиаду, нужно попасть в 24 лучших сборных по классификации FIVB. Сегодня мы 45-е. Хотя по Европе идем на 12-м месте.