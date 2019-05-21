ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Петр Хилько: «Чтобы выйти на Олимпиаду, сборнй Беларуси нужно попасть в 24 лучших сборных по классификации FIVB. Сегодня мы 45-е»

21.05.2019 20:18 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер женской сборной Беларуси Петр Хилько в «Спорт-кадре» на «Беларусь 5» рассказал о шансах команды попасть на Олимпиаду.

О Гришкевич

Ей разрешили заниматься с нагрузкой в 70 процентов. Как заметила доктор, под нагрузкой Гришкевич становится еще и лучше. Наверное, здесь больше психологический фактор срабатывает.

Об Олимпиаде

Для того, чтобы попасть хотя бы в квалификацию к Играм, нужно набирать рейтинговые очки. Без них ничего не будет. Так вот, «Золотая лига» дает выход на соревнования под эгидой международной федерации, которая и будет определять команды, которые примут участие в квалификации.

Сколько бы мы в Европе ни выигрывали, это не даст права на участие в Олимпийских играх. Чтобы выйти на Олимпиаду, нужно попасть в 24 лучших сборных по классификации FIVB. Сегодня мы 45-е. Хотя по Европе идем на 12-м месте.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер женской сборной Беларуси Петр Хилько в «Спорт-кадре» на «Беларусь 5» рассказал о шансах команды попасть на Олимпиаду.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Владимир Коноплев: «Правило левши» оставим, а может и уберем. Потому что оно свое позитивное дело сделало»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика