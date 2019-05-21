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The Times: Сульшер готов сделать Погба капитаном, чтобы удержать его в «МЮ»
22.05.2019 08:27 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер
Норвежец планирует сделать 26-летнего француза ключевым игроком команды и предложить ему капитанскую повязку, чтобы удержать от ухода.
«МЮ» уже объявлял об уходе нынешнего капитана Антонио Валенсии свободным агентом, а его вероятный преемник 33-летний защитник
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер намерен сохранить полузащитника Поля Погба, на которого претендует «Реал».
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