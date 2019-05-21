The Times: Сульшер готов сделать Погба капитаном, чтобы удержать его в «МЮ»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер Оле-Гуннар Сульшер намерен сохранить полузащитника , на которого претендует «Реал».

Норвежец планирует сделать 26-летнего француза ключевым игроком команды и предложить ему капитанскую повязку, чтобы удержать от ухода.

«МЮ» уже объявлял об уходе нынешнего капитана Антонио Валенсии свободным агентом, а его вероятный преемник 33-летний защитник в новом сезоне вряд ли будет играть в каждом матче.