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The Times: Сульшер готов сделать Погба капитаном, чтобы удержать его в «МЮ»

22.05.2019 08:27 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер намерен сохранить полузащитника Поля Погба, на которого претендует «Реал».

Норвежец планирует сделать 26-летнего француза ключевым игроком команды и предложить ему капитанскую повязку, чтобы удержать от ухода.

«МЮ» уже объявлял об уходе нынешнего капитана Антонио Валенсии свободным агентом, а его вероятный преемник 33-летний защитник Эшли Янг в новом сезоне вряд ли будет играть в каждом матче.

 
 
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер намерен сохранить полузащитника Поля Погба, на которого претендует «Реал».
 
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