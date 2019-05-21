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«Реал» следит за Мбаппе. «ПСЖ» не продаст его дешевле 250 млн евро
22.05.2019 10:39 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В Мадриде позитивно восприняли
Трансфер в «Реал» – наиболее вероятный вариант для Мбаппе. Однако «ПСЖ» не хочет расставаться с игроком и не будет рассматривать предложения ниже
В 28 матчах чемпионата Франции Мбаппе, которого парижане купили у «Монако» за 180 миллионов, забил 32 гола.
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«Реал» следит за развитием ситуации вокруг форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе.
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