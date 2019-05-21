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«Реал» следит за Мбаппе. «ПСЖ» не продаст его дешевле 250 млн евро

22.05.2019 10:39 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

«Реал» следит за развитием ситуации вокруг форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

В Мадриде позитивно восприняли слова 20-летнего француза на церемонии вручения ему приза лучшему игроку сезона в лиге 1. В клубе считают, что это первый шаг на пути к возможному переходу.

Трансфер в «Реал» – наиболее вероятный вариант для Мбаппе. Однако «ПСЖ» не хочет расставаться с игроком и не будет рассматривать предложения ниже 250 миллионов евро.

В 28 матчах чемпионата Франции Мбаппе, которого парижане купили у «Монако» за 180 миллионов, забил 32 гола.

 
 
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«Реал» следит за развитием ситуации вокруг форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе.
 
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