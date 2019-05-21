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Председатель федерации гребли Мошенский возглавил топ-200 самых успешных бизнесменов Беларуси, Чиж — 88-й, Тетерин — 108-й

22.05.2019 11:55 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Интернет-портал «Ежедневник» представил очередную версию списка самых влиятельных и успешных бизнесменов Беларуси, который публикуется им ежегодно.

Его возглавил Александр Мошенский, который является главой Белорусской федерации гребли.

Председатель брестского «Динамо» Александр Зайцев – 10-й

Бывший председатель федерации тенниса Александр Шакутин занимает 20-е место.

Владелец минского «Динамо» Юрий Чиж – 88-й.

Председатель Белорусской федерации тенниса Сергей Тетерин занимает 108-ю строчку.

 
 
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Интернет-портал «Ежедневник» представил очередную версию списка самых влиятельных и успешных бизнесменов Беларуси, который публикуется им ежегодно.
 
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