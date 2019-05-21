Сиваков и Драгун открывают в центре Минска пивной бар в английском стиле Vinie Jones Pub

Источник материала: Tribuna.com

На этой неделе на Интернациональной, 33 запустится пивной бар в английском стиле Vinie Jones Pub. Его открывают известные минские бармены Михаил Коноваленко и Иван Баранчук в партнерстве с футболистами сборной Беларуси Михаилом Сиваковым и Станиславом Драгуном.

Сама идея открыть паб со спортивными трансляциями пришла просто — в разговоре.

Бармен Иван Баранчук рассказал о том, как пришла идея открыть бар.

— Мы со Стасом Драгуном давно дружим. Во время чемпионата мира по футболу много раз задавались вопросом: «А где посмотреть футбол?». Где-то, например, курят, где-то бронировать стол нужно очень заранее. Приходили к тому, что нет в Минске такого места, которое было бы всем из нас по душе. А раз забронировать места невозможно, значит, такие места еще нужны городу. «Давайте откроем свой бар?» — подумали мы, – отмечает Баранчук.

Михаил Коноваленко рассказал, почему бар назван в честь знаменитого футболиста и актера Винни Джонса.

— У нас есть бутса, которую подписывал сам Винни, нашли ее в интернете по объявлению. Когда Стас ездил играть в Лондон, забрал ее. Нам приятно, что часть Винни Джонса есть в нашем баре. Но мы не теряем надежды пригласить его к нам в гости. Просто до открытия еще не успели найти выход на него, — сказал Коноваленко.

В гости в бар уже пригласили Евгения Савина, друга Юрия Дудя, экс-футболиста и автора блога «КраСава» на YouTube. Правда, на открытие заведения приехать у него не получится, так что он должен заглянуть в гости позже

Паб Vinie Jones откроется для посетителей 23 мая. Торжественное открытие намечено на 2 июня. Михаил Коноваленко уверяет, что и Михаила Сивакова, и Станислава Драгуна периодически можно будет увидеть в баре.