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Антуан Гризманн: «Гомофобия – это не мнение, а преступление»

22.05.2019 15:14 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Форвард «Атлетико» Антуан Гризманн рассказал, как относится к геям в футболе.

«Футбольные стадионы – не самые гостеприимные места для гомосексуалистов. Бывает, что поют гомофобные песни. В наши дни это неприемлемо. Это агрессия, которая касается всех нас.

Я думаю, что требуется много мужества, чтобы совершить каминг-аут. Надо быть действительно хорошим другом, чтобы партнер по команде чувствовал себя достаточно уверенно, чтобы рассказать о таком. Такую уверенность трудно обрести.

Если гей-футболист захочет совершить каминг-аут, может, не все футболисты сборной Франции будут на его стороне, но я буду.

Надо об этом говорить, надо повторять, что гомофобия – это не мнение, а преступление.

И теперь, если игрок произнесет гомофобные оскорбления на поле, думаю, я остановлю матч. Ситуация должна измениться.

Футбол – красивый вид спорта. Мы не можем мириться с гомофобным имиджем игры», – рассказал француз в интервью ЛГБТ- журналу Têtu, который поместил игрока на обложку.

Редактор журнала Ромен Баррель сообщил, что связывался с несколькими игроками сборной Франции, но согласился на интервью только Гризманн, причем сделал это моментально.

 
 
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Форвард «Атлетико» Антуан Гризманн рассказал, как относится к геям в футболе.
 
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