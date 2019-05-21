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Минское «Динамо»: «Компенсация за Буйницкого, Хенкеля и Лисовца значительная, но гораздо меньше 1 млн долларов»

22.05.2019 15:14 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Минское «Динамо» опровергло заявление главного тренера «Юности» Михаила Захарова о размере компенсации, полученной клубом за переход форварда Дмитрия Буйницкого в «Магнитку». 

Слова Михаила Захарова, к сожалению, не соответствуют действительности. Не раскрывая конфиденциальную финансовую информацию, можем заверить, что размер компенсации, полученный за переход в ведущие клубы КХЛ Дмитрия Буйницкого, Кристиана Хенкеля и Евгения Лисовца значительный, однако гораздо меньше миллиона долларов, озвученного Михаилом Михайловичем.

В любом случае, не препятствуя переходу наших хоккеистов в топ-клубы КХЛ, ХК «Динамо-Минск» преследовал цель не заработать на трансферах, а способствовать развитию молодых белорусских игроков в интересах национальной сборной нашей страны.

Для Дмитрия, Кристиана и Евгения это новый вызов, новый этап в карьере, поэтому мы желаем всем нашим ребятам удачи и продолжим следить за их карьерой!», – говорится в сообщении пресс-службы минского «Динамо». 

 
Теги: Минск
 
 
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Минское «Динамо» опровергло заявление главного тренера «Юности» Михаила Захарова о размере компенсации, полученной клубом за переход форварда Дмитрия...
 
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