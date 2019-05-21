Минское «Динамо»: «Компенсация за Буйницкого, Хенкеля и Лисовца значительная, но гораздо меньше 1 млн долларов»

Источник материала: Tribuna.com

Минское опровергло заявление главного тренера «Юности» Михаила Захарова о размере компенсации, полученной клубом за переход форварда Дмитрия Буйницкого в «Магнитку».

Слова Михаила Захарова, к сожалению, не соответствуют действительности. Не раскрывая конфиденциальную финансовую информацию, можем заверить, что размер компенсации, полученный за переход в ведущие клубы КХЛ Дмитрия Буйницкого, и Евгения Лисовца значительный, однако гораздо меньше миллиона долларов, озвученного Михаилом Михайловичем.

В любом случае, не препятствуя переходу наших хоккеистов в топ-клубы КХЛ, ХК «Динамо-Минск» преследовал цель не заработать на трансферах, а способствовать развитию молодых белорусских игроков в интересах национальной сборной нашей страны.

Для Дмитрия, Кристиана и Евгения это новый вызов, новый этап в карьере, поэтому мы желаем всем нашим ребятам удачи и продолжим следить за их карьерой!», – говорится в сообщении пресс-службы минского «Динамо».