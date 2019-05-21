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Спортдиректор «Салавата» о Лисовце: «У нас сейчас достаточно длинная «скамеечка» по защитникам, но, как говорят, «запас карман не жмет»

22.05.2019 16:28 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Спортивный директор «Салават Юлаева» Василий Чижов поделился мнением о новичке команды Евгении Лисовце.

«По Лисовцу. На сегодняшнем рынке один из самых перспективных, состоявшихся игроков. Хотя еще достаточно молод, тем более для защитника. В Минске он провел хороший сезон, набрал много очков, получал много игрового времени.

Он достаточно универсален: может сыграть и на дальней синей линии в большинстве. Хороший бросок с ходу, передачей владеет для начала атаки и в обороне, в игре «по месту» достаточно неплох. То есть по всем показателям на данный момент на рынке один из лучших парней. 

Очень многие клубы к нему проявляли интерес, но получилось у нас его подписать. Хотя у нас сейчас достаточно длинная «скамеечка» по защитникам, но, как говорят, «запас карман не жмет». В этом случае это для нас неплохой вариант и на перспективу, и на следующий сезон», – сказал Чижов.

«Салават Юлаев» подписал Лисовца на 2 года

 
Теги: Минск
 
 
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Спортивный директор «Салават Юлаева» Василий Чижов поделился мнением о новичке команды Евгении Лисовце.
 
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