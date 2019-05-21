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Арина Соболенко вышла в четвертьфинал турнира в Страсбурге
22.05.2019 15:32 — Новости Спорта | БелТА
Источник материала: БелТА
Арина Соболенко. Фото организаторов турнира
22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко одержала вторую победу на турнире во французском Страсбурге с призовым фондом $250 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в матче 1/8 финала белоруска, занимающая 11-е место в мировом рейтинге, победила немецкую теннисистку Лауру Зигемунд, у которой 99-я позиция - 6:4, 6:3.
Into the last eight
В первом раунде Арина Соболенко разгромила китаянку Чжу Линь (108) - 6:0, 6:1.
Соревнования в Страсбурге завершатся 25 мая, после чего сильнейшие теннисистки планеты перебазируются в Париж, где 26 мая на кортах "Ролан Гаррос" стартует второй в сезоне турнир серии "Большого шлема" - открытый чемпионат Франции.-0-
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22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко одержала вторую победу на турнире во французском Страсбурге с призовым фондом $250 тыс., сообщает...
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