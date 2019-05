Арина Соболенко вышла в четвертьфинал турнира в Страсбурге

Источник материала: БелТА

Арина Соболенко. Фото организаторов турнира

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко одержала вторую победу на турнире во французском Страсбурге с призовым фондом $250 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в матче 1/8 финала белоруска, занимающая 11-е место в мировом рейтинге, победила немецкую теннисистку Лауру Зигемунд, у которой 99-я позиция - 6:4, 6:3.

Into the last eight @WTA_Strasbourg ! @SabalenkaA beats Siegemund 6-4, 6-3! #ib19 pic.twitter.com/a32Rx5bHC0

В первом раунде Арина Соболенко разгромила китаянку Чжу Линь (108) - 6:0, 6:1.

Соревнования в Страсбурге завершатся 25 мая, после чего сильнейшие теннисистки планеты перебазируются в Париж, где 26 мая на кортах "Ролан Гаррос" стартует второй в сезоне турнир серии "Большого шлема" - открытый чемпионат Франции.-0-