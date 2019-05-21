Граборенко перешел в чешский «Либерец»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский защитник Роман Граборенко подписал контракт с серебряным призером чешской экстралиги прошлого сезона «Либерец».

Срок контракта рассчитан на один год с опцией продления по схеме «1+1».

Минувший сезон Граборенко провел за чешских «Литвинов». В 22 матчах защитник набрал 5 (1+4) очков и заработал 16 минут штрафа при показателе полезности «-7».

Подробную статистику хоккеиста можно посмотреть здесь.