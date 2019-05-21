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Граборенко перешел в чешский «Либерец»
22.05.2019 17:56 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусский защитник Роман Граборенко подписал контракт с серебряным призером чешской экстралиги прошлого сезона «Либерец».
Срок контракта рассчитан на один год с опцией продления по схеме «1+1».
Минувший сезон Граборенко провел за чешских «Литвинов». В 22 матчах защитник набрал 5 (1+4) очков и заработал 16 минут штрафа при показателе полезности «-7».
Подробную статистику хоккеиста можно посмотреть
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Белорусский защитник Роман Граборенко подписал контракт с серебряным призером чешской экстралиги прошлого сезона «Либерец».
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