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Граборенко перешел в чешский «Либерец»

22.05.2019 17:56 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусский защитник Роман Граборенко подписал контракт с серебряным призером чешской экстралиги прошлого сезона «Либерец».

Срок контракта рассчитан на один год с опцией продления по схеме «1+1». 

Минувший сезон Граборенко провел за чешских «Литвинов». В 22 матчах защитник набрал 5 (1+4) очков и заработал 16 минут штрафа при показателе полезности «-7». 

Подробную статистику хоккеиста можно посмотреть здесь.

 
 
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Белорусский защитник Роман Граборенко подписал контракт с серебряным призером чешской экстралиги прошлого сезона «Либерец».
 
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