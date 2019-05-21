Отар Кушанашвили: «Ростов плакал именно потому, что Калачев воплотил представление людей о том, каким должен быть спортсмен»

Источник материала: Tribuna.com

Журналист Отар Кушанашвили поделился мнением о полузащитнике «Ростова» Тимофее Калачеве, который завершил выступление за клуб

«Ростов плакал именно потому, что Калачев воплотил представление людей о том, каким должен быть спортсмен.

Первая заповедь такого спортсмена – уважение к людям.

Чем больше на свете таких парней, а их много, тем меньше поводов для сущностной дискуссии, совместимы ли гений и лиходейство.

Я очень хочу, чтобы Тимофей Калачев был счастлив в новой жизни», – написал Кушанашвили.

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