Василий Хомутовский: «Можно собрать классных футболистов – и выиграть чемпионат. А дальше что? Нужно поэтапное развитие клуба»

Источник материала: Tribuna.com

Тренер вратарей брестского «Динамо» Василий Хомутовский поразмышлял о развитии клуба.

«Можно собрать классных футболистов – и выиграть чемпионат. Можно два раза выиграть. А дальше что? Нужно поэтапное развитие клуба и руководство брестского «Динамо» все это понимает. И то, что создана академия, а для детей создаются классные условия – это здорово.

Это и социальный проект, так как детей отрывают от улицы, а также подпитка перспективными ребятами для клуба. Они съездили в Испанию, понятно, что это первые шажочки, но это то, ради чего все и создавалось», – сказал Хомутовский для YouTube-канала брестского «Динамо»