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Василий Хомутовский: «Можно собрать классных футболистов – и выиграть чемпионат. А дальше что? Нужно поэтапное развитие клуба»
22.05.2019 21:11 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Тренер вратарей брестского «Динамо» Василий Хомутовский поразмышлял о развитии клуба.
«Можно собрать классных футболистов – и выиграть чемпионат. Можно два раза выиграть. А дальше что? Нужно поэтапное развитие клуба и руководство брестского «Динамо» все это понимает. И то, что создана академия, а для детей создаются классные условия – это здорово.
Это и социальный проект, так как детей отрывают от улицы, а также подпитка перспективными ребятами для клуба. Они съездили в Испанию, понятно, что это первые шажочки, но это то, ради чего все и создавалось», – сказал Хомутовский для
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Василий Хомутовский: «Можно собрать классных футболистов – и выиграть чемпионат. А дальше что? Нужно поэтапное развитие клуба»
Тренер вратарей брестского «Динамо» Василий Хомутовский поразмышлял о развитии клуба.
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