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Арина Соболенко: «Когда вы проигрываете много матчей, вам нечего терять»
22.05.2019 21:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусская теннисистка Арина Соболенко подвела итог мачта против Лауру Зигемунд (99) (6:3, 6:4).
«Я рада, что нашла свою игру на грунте, и, надеюсь, что смогу играть также в течение долгого времени. Сегодня был отличный матч, и мы оба показали отличный теннис. Я рада, что смогла победить.
Когда вы проигрываете много матчей, вам нечего терять. Вы делаете все, что можете, и это все», – сказала Соболенко
Отметим, что Соболенко вышла в одиночный четвертьфинал WTA впервые с конца января. 21-летняя белоруска проиграла шесть из десяти проведенных матчей, в том числе три последних перед приездом в Страсбург. На этой неделе действующая чемпионка трех турниров выпала из топ-10.
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко подвела итог мачта против Лауру Зигемунд (99) (6:3, 6:4).
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