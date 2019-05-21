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Арина Соболенко: «Когда вы проигрываете много матчей, вам нечего терять»

22.05.2019 21:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусская теннисистка Арина Соболенко подвела итог мачта против Лауру Зигемунд (99) (6:3, 6:4).

«Я рада, что нашла свою игру на грунте, и, надеюсь, что смогу играть также в течение долгого времени. Сегодня был отличный матч, и мы оба показали отличный теннис. Я рада, что смогла победить.

Когда вы проигрываете много матчей, вам нечего терять. Вы делаете все, что можете, и это все», – сказала Соболенко

Отметим, что Соболенко вышла в одиночный четвертьфинал WTA впервые с конца января. 21-летняя белоруска проиграла шесть из десяти проведенных матчей, в том числе три последних перед приездом в Страсбург. На этой неделе действующая чемпионка трех турниров выпала из топ-10.

 
 
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко подвела итог мачта против Лауру Зигемунд (99) (6:3, 6:4).
 
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