Беларусь сыграет против Словакии и Австрии в квалификации на Олимпиаду-2022

Источник материала: Tribuna.com

Сборная Беларуси сыграет против Словакии и Австрии в квалификации на Олимпиаду-2022, сообщает hockey.by.

Еще один соперник определится по итогам предквалификационных турниров, которые будут сыграны зимой 2020.

Матчи финальной олимпийской квалификации будут сыграны в конце лета 2020 года в Словакии.

Для выхода на Олимпиаду сборной нужно будет занять первое место по итогам мини-турнира.

Напомним, что Олимпийские игры пройдут с 4 по 22 февраля 2022 года в Пекине. В хоккейном первенстве примут участие 12 команд.