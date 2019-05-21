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Беларусь сыграет против Словакии и Австрии в квалификации на Олимпиаду-2022

22.05.2019 21:42 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сборная Беларуси сыграет против Словакии и Австрии в квалификации на Олимпиаду-2022, сообщает hockey.by.

Еще один соперник определится по итогам предквалификационных турниров, которые будут сыграны зимой 2020. 

Матчи финальной олимпийской квалификации будут сыграны в конце лета 2020 года в Словакии.

Для выхода на Олимпиаду сборной нужно будет занять первое место по итогам мини-турнира.

Напомним, что Олимпийские игры пройдут с 4 по 22 февраля 2022 года в Пекине. В хоккейном первенстве примут участие 12 команд.

 
 
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Сборная Беларуси сыграет против Словакии и Австрии в квалификации на Олимпиаду-2022, сообщает hockey.by.
 
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