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Беларусь сыграет против Словакии и Австрии в квалификации на Олимпиаду-2022
22.05.2019 21:42 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сборная Беларуси сыграет против Словакии и Австрии в квалификации на Олимпиаду-2022, сообщает
Еще один соперник определится по итогам предквалификационных турниров, которые будут сыграны зимой 2020.
Матчи финальной олимпийской квалификации будут сыграны в конце лета 2020 года в Словакии.
Для выхода на Олимпиаду сборной нужно будет занять первое место по итогам мини-турнира.
Напомним, что Олимпийские игры пройдут с 4 по 22 февраля 2022 года в Пекине. В хоккейном первенстве примут участие 12 команд.
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Сборная Беларуси сыграет против Словакии и Австрии в квалификации на Олимпиаду-2022, сообщает hockey.by.
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