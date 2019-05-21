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Сергей Ясинский: «У нас рок в этом году: защитники выздоравливают и тут же отправляются в лазарет. Очень печально, потому что Кубок у нас на носу»

22.05.2019 22:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Витебска» Сергей Ясинский подвел итог матча против «Энергетика-БГУ» (3:0).

– Прежде чем перейти к анализу матча, хочу задать два вопроса, и сам на них ответить. Думают ли наши футболисты, когда играют последние несколько недель, о финале Кубка страны больше, чем о чемпионате? Разумеется, думают. И второй вопрос у меня такой: а кто сказал, что «Энергетик-БГУ» слабая команда? Это команда хорошая, сыгранная, задорная, веселая. Единственная разница, при всем игровом потенциале ее, при многочисленных моментах, что они создавали у наших ворот, им чуть-чуть не хватило мастерства, чтобы в эти ворота попасть. Наверное, это единственное отличие молодости от опыта.

Ну а если комментировать сегодняшний матч, счет мог быть абсолютно любым. «Энергетик-БГУ» создал кучу моментов, которые сам и транжирил. Счет 3:0 не очень объективный, наверное. Но он на табло, и мы очень рады, что выиграли. А как говорят англичане, игры забываются, счет остается. Меня гораздо больше устраивает как раз этот вариант, когда мы набрали 3 очка. И из не очень приятного, у нас опять вынужденная замена в первом тайме. У нас рок в этом году: защитники выздоравливают и тут же отправляются в лазарет. Очень печально, потому что Кубок у нас на носу: отдыхать, восстанавливать их некогда. Одни выздоравливают, вторые ломаются. Но сегодня мы просто радуемся победе, остальное будет завтра. Серьезная подготовка к Кубку.

- Каково состояние травмированных Клопоцкого, Карамушки. Успеете их восстановить к финалу?

– Это настолько маловероятно, что говорить нет смысла. За 3 дня мы их вряд ли восстановим. Хорошо, если он восстановятся через 2 недели.

- Почему придержали на скамейке Золотова и Козлова, тоже из-за предстоящего финала?   

– Тут несколько другая причина. Они только после травмы. Я планировал и Скитова заменить, он первую игру сыграл после 3 недель восстановления. Золотов после травмы играет, Козлов тоже. Ну и с этим связано, безусловно.

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Теги: Витебск
 
 
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