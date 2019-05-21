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Брессан покинул «Шавеш»
22.05.2019 21:57 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусский полузащитник Ренан Брессан расторг контракт с португальским «Шавешем», сообщает
30-летний футболист провел в клубе 3 сезона, в которых сыграл 71 матч и забил 10 мячей.
Напомним, что «Шавеш» занял 16-е место и вылетел из элиты чемпионата Португалии.
Подробную статистику футболиста можно посмотреть
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Белорусский полузащитник Ренан Брессан расторг контракт с португальским «Шавешем», сообщает сайт клуба.
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