Хорхе Вальдано: «Зидану нужно поставить два памятника: на «Бернабеу» и в саду у Переса»

Источник материала: Tribuna.com

Бывший директор мадридского Хорхе Вальдано поделился мнением о решении Зинедина Зидана вернуться на пост главного тренера команды по ходу сезона.

«На мой взгляд, решение Зидана вернуться в «Реал» – это практически подвиг. Он понимал, что рискует, но пошел на это.

Президент и клуб должны быть ему благодарны. Зидану нужно поставить один памятник здесь, на , а второй – в саду у Флорентино Переса.

Просто из-за его присутствия сезон был завершен куда более мирно, чем могло быть без него.

Когда нет спортивного директора, тренер должен брать на себя ответственность принимать решения.

Он согласился рискнуть в обмен на то, что сможет контролировать формирование состава на следующий сезон», – сказал Вальдано.