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Хорхе Вальдано: «Зидану нужно поставить два памятника: на «Бернабеу» и в саду у Переса»
22.05.2019 23:59 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Бывший директор мадридского
«На мой взгляд, решение Зидана вернуться в «Реал» – это практически подвиг. Он понимал, что рискует, но пошел на это.
Президент и клуб должны быть ему благодарны. Зидану нужно поставить один памятник здесь, на
Просто из-за его присутствия сезон был завершен куда более мирно, чем могло быть без него.
Когда нет спортивного директора, тренер должен брать на себя ответственность принимать решения.
Он согласился рискнуть в обмен на то, что сможет контролировать формирование состава на следующий сезон», – сказал Вальдано.
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Бывший директор мадридского «Реала» Хорхе Вальдано поделился мнением о решении Зинедина Зидана вернуться на пост главного тренера команды по ходу сезона.
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