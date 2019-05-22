ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Хорхе Вальдано: «Зидану нужно поставить два памятника: на «Бернабеу» и в саду у Переса»

22.05.2019 23:59 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Бывший директор мадридского «Реала» Хорхе Вальдано поделился мнением о решении Зинедина Зидана вернуться на пост главного тренера команды по ходу сезона.

«На мой взгляд, решение Зидана вернуться в «Реал» – это практически подвиг. Он понимал, что рискует, но пошел на это.

Президент и клуб должны быть ему благодарны. Зидану нужно поставить один памятник здесь, на «Сантьяго Бернабеу», а второй – в саду у Флорентино Переса.

Просто из-за его присутствия сезон был завершен куда более мирно, чем могло быть без него.

Когда нет спортивного директора, тренер должен брать на себя ответственность принимать решения.

Он согласился рискнуть в обмен на то, что сможет контролировать формирование состава на следующий сезон», – сказал Вальдано.

 
 
Ссылка на источник 66
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бывший директор мадридского «Реала» Хорхе Вальдано поделился мнением о решении Зинедина Зидана вернуться на пост главного тренера команды по ходу сезона.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Вадим Скрипченко: «Премудров не сдержался. Это недопустимо. У нас есть в команде наказание за такие вещи»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика