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Вадим Скрипченко: «Премудров не сдержался. Это недопустимо. У нас есть в команде наказание за такие вещи»

22.05.2019 23:39 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер жодинского «Торпедо» Вадим Скрипченко прокомментировал поражение от солигорского «Шахтера» (0:1). 

– Встречались две амбициозные команды. «Шахтер» и мы ставим высокие цели. С первых минут нужно было действовать агрессивно и дерзко, но мы начали иначе. Соперник, обладая хорошим подбором исполнителей, имел территориальное преимущество. В моменте с пропущенным голом мы не доработали в общекомандной обороне. Нас вскрыли за счет стенки, пошел пас к линии штрафной. Мы акцентировали внимание на том, что там должен находиться наш игрок. 

Мы владели территориальным преимуществом. Для того чтобы добиваться успеха в таких матчах, нужно забивать и реализовывать свои моменты. Результат приносит удовлетворение тогда, когда есть забитые мячи. К команде претензий нет. Ребята отдали все силы . 

Что касается удаления Премудрова, то здесь сказался психологический момент. Он не сдержался. Это недопустимо. У нас есть в команде наказание за такие вещи. Момент разберем и вынесем санкции. Недопустимо, чтобы на ровном месте мы теряли боевую единицу.

- Букорац находился в стартовом протоколе, однако на поле не вышел. Проясните момент.

У него нагноение большого пальца на ноге. Рисковали, включая его в состав. Думали, ему поможет обезбаливающее. Увы, вышел на разминку, надел бутсы и почувствовал, что не сможет играть. Чтобы нам не делать замену в первом тайме, решили делать фактическую до стартового свистка.

Добавим, что Премудров получил красную за разговоры с арбитром.

 
 
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Главный тренер жодинского «Торпедо» Вадим Скрипченко прокомментировал поражение от солигорского «Шахтера» (0:1).
 
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