Сергей Ташуев: «Хотели положить мяч вниз и разыгрывать в штрафной площади. Что и удалось в одной из атак»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Шахтера» Сергей Ташуев подвел итог матча против «Торпедо-БелАЗ» (1:0).

— Сложный матч. Мы ожидали, что игра будет такой, потому что соперник квалифицированный, играет с позиции силового давления. Понимали, что после минского «Динамо» есть определенный уровень усталости. Плюс, видно, второй матч подряд – сложно, поэтому немножко выпала группа одна в атаке.

Понимая, что будет много доставок верхом, много борьбы, хотели положить мяч вниз и разыгрывать в штрафной площади. Что и удалось в одной из атак. И до этого были предпосылки. Но, видимо, у нас немножечко не хватило силенок. Громыко после болезни задохнулся, например. И второй тайм – надо отдать должное ребятам – они качественно сыграли в обороне, сражались. Матч, возможно, отличался не столько изысками, сколько высоким уровнем напряженности.

Такие матчи тоже нужны и важны. То есть, нет такого фейерверка комбинаций, но есть очень много напряжения, единоборств, эмоций. Хорошая игра. Я доволен, что ребята проявили характер и не дали сопернику возможности создать моменты у своих ворот. Три очка – они всегда три очка.

— В заявке не оказалось Балановича. Почему?

— У него проблема со спиной. Начал тренироваться и вроде опять приводящая. Потом МРТ сделали, оказалось защемления. Сейчас работают врачи.