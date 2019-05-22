ФИФА откажется от идеи расширить ЧМ-2022 до 48 команд

Источник материала: Tribuna.com

ФИФА собирается отказаться от идеи расширения ЧМ-2022 в Катаре до 48 команд и проведения некоторых игр в соседних странах.

Президент организации Джанни Инфантино настаивал на этой идее, однако на практике инициативу слишком сложно реализовать.

На конгрессе ФИФА 5 июня в Париже, по данным The Times, Инфантино официально объявит, что на ЧМ-2022 сыграют 32 команды, а не 48.

Количество участников до 48 вырастет на ЧМ-2026, который пройдет в США, Канаде и Мексике.

«Вероятность расширения чемпионата мира-2022 до 48 команд снизилась. Это слишком сложная задача в политическом и логистическом плане», – сказал источник в ФИФА.

Организация, в частности, рассчитывала провести некоторые матчи турнира в Саудовская Аравия, ОАЭ и Бахрейне, но эти страны разорвали дипломатические отношения с Катаром.