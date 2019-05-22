ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ФИФА откажется от идеи расширить ЧМ-2022 до 48 команд

22.05.2019 23:02 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

ФИФА собирается отказаться от идеи расширения ЧМ-2022 в Катаре до 48 команд и проведения некоторых игр в соседних странах.

Президент организации Джанни Инфантино настаивал на этой идее, однако на практике инициативу слишком сложно реализовать.

На конгрессе ФИФА 5 июня в Париже, по данным The Times, Инфантино официально объявит, что на ЧМ-2022 сыграют 32 команды, а не 48. 

Количество участников до 48 вырастет на ЧМ-2026, который пройдет в США, Канаде и Мексике. 

«Вероятность расширения чемпионата мира-2022 до 48 команд снизилась. Это слишком сложная задача в политическом и логистическом плане», – сказал источник в ФИФА.

Организация, в частности, рассчитывала провести некоторые матчи турнира в Саудовская Аравия, ОАЭ и Бахрейне, но эти страны разорвали дипломатические отношения с Катаром.

 
 
Ссылка на источник 56
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ФИФА собирается отказаться от идеи расширения ЧМ-2022 в Катаре до 48 команд и проведения некоторых игр в соседних странах.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Сергей Ясинский: «У нас рок в этом году: защитники выздоравливают и тут же отправляются в лазарет. Очень печально, потому что Кубок у нас на носу»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика