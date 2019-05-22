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Владимир Белявский: «Сегодняшняя игра вызывает даже улыбку у меня. Как без моментов три пропустить»
22.05.2019 22:03 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер «Энергетика»-БГУ Владимир Белявский прокомментировал поражение от «Витебска» (3:0).
«Поздравляю соперников с победой. Скажу честно, что сегодняшняя игра вызывает даже улыбку у меня, что 3:0 проиграли. Как без моментов три пропустить, не могу понять до сих пор. А так претензий к моим футболистам никаких нет. Отыграли и отработали за здравие. Желаю, чтобы «Витебску» эта победа пошла на пользу, и они выиграли финал Кубка», – сказал Белявский.
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Главный тренер «Энергетика»-БГУ Владимир Белявский прокомментировал поражение от «Витебска» (3:0).
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