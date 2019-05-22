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Элис Бакай: «Я провоцирую? Нет. Я не понимаю русского, не читал новостей, ничего не смотрел и не слышал»

23.05.2019 08:01 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Игрок «Шахтера» Элис Бакай считает, что игроки «Ислочи» вели себя некорректно в ответном матче полуфинала Кубка Беларуси.

Кажется, у «Шахтера» появился тафгай: Бакай разбросал игроков «Ислочи» и отделался лишь предупреждением

- C точки зрения эмоций у команды получились непростые последние несколько недель. Я говорю в том числе про матчи с «Ислочью», о которых ходит столько разговоров. Как ты себя после всего этого чувствуешь?

– Это футбол, и подобное происходит не впервые в моей карьере. И не в последний. Игроки «Ислочи» меня провоцировали, и в этом нет ничего хорошего для футбола. Но хорошо. Я сильный мужчина. Приехал сюда из Албании, выступал в других странах, и для меня это не является проблемой. Я забываю такое.

- Но ты знаешь, что в «Ислочи» тебя считают игроком, который любит провоцировать?

– Я провоцирую? Нет. Я не понимаю русского, не читал новостей, ничего не смотрел и не слышал, что говорят об этом. Мне и не интересно. Концентрируюсь на футболе и на своей команде. «Ислочь» провоцировала не только меня, но и других ребят по команде, и это можно было увидеть.

- Думаю, во втором круге «Шахтер» ожидает очень непростой матч против «Ислочи».

– Я верю, что мы поедем [в Минск] и победим их. Все-таки у «Шахтера» хороший состав и подбор исполнителей.

Николай Ходасевич: «Насколько понимаю, Бакая постфактум никто не собирается приструнить за беспредел, который он устроил»

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Игрок «Шахтера» Элис Бакай считает, что игроки «Ислочи» вели себя некорректно в ответном матче полуфинала Кубка Беларуси.
 
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