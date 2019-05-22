Экс-министр спорта Григоров: «Минское «Динамо»? Закончились финансы у Чижа. Или после известных событий средств стало меньше»

Источник материала: Tribuna.com

Экс-министр спорта Беларуси Александр Григоров поделился мнением вокруг ситуации с минским «Динамо».

20 лет Чиж незаконно владел «Динамо». Так решил суд

- В вашу бытность в Минспорта в разных статусах возникали какие-то вопросы по законности или незаконности приобретения акций Чижом?

– Вообще об этом разговора не шло! Федерация футбола стала самостоятельной структурой и нам как бы намекали в ее дела не вмешиваться. Мы возражали, потому что совсем непричастными к футболу быть не могли. Но в коммерческие вопросы на самом деле никогда не вмешивались.

- Как думаете, а почему сейчас эти разборки с акциями начались? У хотят бесплатно забрать футбольный клуб? И на белорусский суд в этом смысле можно положиться…

– Мне кажется, все упирается в деньги. Закончились финансы у Чижа. Или не закончились, а просто стало меньше. Раньше он ведь достаточно много тратил денег на клуб, содержал команду. Видимо, после известных событий и всех разборок средств стало меньше.

- Чиж говорил, что планирует продать принадлежащий ему пакет акций за миллион белорусских рублей…

– Наверное, купцов не нашлось. Хотя, если говорить откровенно, для футбола полмиллиона долларов – это небольшие деньги. Бюджет футбольных и хоккейных команд исчисляется огромными цифрами. Так что полмиллиона в данном случае – это не деньги. Может, просто желающих нет купить – это уже другой вопрос, – сказал Григоров.

Напомним, что Юрий Чиж был задержан правоохранительными органами 11 марта 2016 года по подозрению в уклонении от уплаты налогов и сборов в особо крупном размере. По словам главы КГБ Валерия Вакульчика, сумма ущерба по уголовному делу в отношении бизнесмена составляла около 12 млн долларов.

15 сентября 2016 года Чиж был выпущен из СИЗО КГБ.