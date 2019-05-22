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Страсбург (WTA). 1/4 финала. Соболенко сыграет с Пуиг
23.05.2019 10:36 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В четверг в Страсбурге Арина Соболенко (2) за свой первый полуфинал с начала сезона сыграет с Моникой Пуиг.
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Internationaux de Strasbourg
Страсбург, Франция
19 – 25 мая 2019
International
Призовой фонд – 250 000 долларов
Открытые корты, грунт
Второй круг
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В четверг в Страсбурге Арина Соболенко (2) за свой первый полуфинал с начала сезона сыграет с Моникой Пуиг.
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