Страсбург (WTA). 1/4 финала. Соболенко сыграет с Пуиг

Источник материала: Tribuna.com

В четверг в Страсбурге Арина Соболенко (2) за свой первый полуфинал с начала сезона сыграет с Моникой Пуиг.

Сетка турнира здесь .

Новые виджеты со статистикой размещены не только в новости, но и в онлайнах матчей. Если виджет интересующего вас матча не попал в новость, просто кликните на встречу в ветке. К сожалению, статистка пока не работает в приложениях Tribuna.com.

Internationaux de Strasbourg

Страсбург, Франция

19 – 25 мая 2019

International

Призовой фонд – 250 000 долларов



Открытые корты, грунт

Второй круг