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Страсбург (WTA). 1/4 финала. Соболенко сыграет с Пуиг

23.05.2019 10:36 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В четверг в Страсбурге Арина Соболенко (2) за свой первый полуфинал с начала сезона сыграет с Моникой Пуиг.

Сетка турнира здесь.

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Internationaux de Strasbourg

Страсбург, Франция

19 – 25 мая 2019

International

Призовой фонд – 250 000 долларов

Открытые корты, грунт

Второй круг

Моника Пуиг (Пуэрто-Рико)  Арина Соболенко (Беларусь)
Дата проведения
23 мая, 18.30
Онлайн матча

Каролин Гарсия (Франция)  Марта Костюк (Украина)
Дата проведения
23 мая, 15.00
Онлайн матча

Даяна Ястремская (Украина)  Фиона Ферро (Франция)
Дата проведения
23 мая, 13.30
Онлайн матча

Дарья Гаврилова (Австралия)  Клое Паке (Франция)
Дата проведения
23 мая, 12.00
Онлайн матча

 
Теги: Новости
 
 
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В четверг в Страсбурге Арина Соболенко (2) за свой первый полуфинал с начала сезона сыграет с Моникой Пуиг.
 
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