БАТЭ – «Слуцк»: начинаем в 18.45

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Напомним, что посещение матча будет бесплатным для школьников – при обязательном предъявлении соответствующей справки.

Хозяева выйдут на поле в желтых майках и трусах.

Официальный сайт ФК БАТЭ организует текстовую трансляцию данного противостояния, которое в прямом эфире покажут телеканалы «Беларусь 5» и «Минск TV».