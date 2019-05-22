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БАТЭ – «Слуцк»: начинаем в 18.45

23.05.2019 — Новости Спорта | Единство  
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Источник материала: Единство

Не откладывайте в долгий ящик приобретение билетов на игру стоимостью 1,5-15 рублей – загляните в кассы стадиона, а также пользуйтесь услугами онлайн-сервиса Ticketpro и любого из пунктов продажи компании по всей стране.

Напомним, что посещение матча будет бесплатным для школьников – при обязательном предъявлении соответствующей справки.

Хозяева выйдут на поле в желтых майках и трусах.

Официальный сайт ФК БАТЭ организует текстовую трансляцию данного противостояния, которое в прямом эфире покажут телеканалы «Беларусь 5» и «Минск TV».

https://fcbate.by/ru/

 
Теги: Минск
 
 
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В пятницу, 24 мая, «желто-синие» проведут заключительный на весеннем отрезке сезона поединок – домашний со «Слуцком». Эта встреча 9-го тура высшей лиги-2019 состоится...
 
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