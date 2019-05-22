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МИД Азербайджана: «Армения использует Мхитаряна в своих провокационных целях. Немыслимо и смешно»
23.05.2019 13:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Глава пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева прокомментировала отказ полузащитника «Арсенала» Генриха Мхитаряна от участия в финале
«Лично я как пресс-секретарь МИД в ответ на адресованные в этом контексте вопросы неоднократно отмечала, что Азербайджан не отождествляет спорт и политику.
Азербайджан не впервые принимает престижные спортивные соревнования, в которых принимали участие в том числе и спортсмены армянского происхождения.
К сожалению, этот шаг еще раз наглядно продемонстрировал, что Армения не намерена готовить свой народ к миру, как это было отмечено в заявлениях сопредседателей Минской группы ОБСЕ.
Армения использует игрока
Сосуществование различных религий и этнических групп в атмосфере мира и толерантности в Азербайджане хорошо известно всему миру», – заявила Абдуллаева.
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Глава пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева прокомментировала отказ полузащитника «Арсенала» Генриха Мхитаряна от участия в...
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