МИД Азербайджана: «Армения использует Мхитаряна в своих провокационных целях. Немыслимо и смешно»

Источник материала: Tribuna.com

Глава пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева прокомментировала отказ полузащитника «Арсенала» Генриха Мхитаряна от участия в финале в Баку.

«Лично я как пресс-секретарь МИД в ответ на адресованные в этом контексте вопросы неоднократно отмечала, что Азербайджан не отождествляет спорт и политику.

Азербайджан не впервые принимает престижные спортивные соревнования, в которых принимали участие в том числе и спортсмены армянского происхождения.

К сожалению, этот шаг еще раз наглядно продемонстрировал, что Армения не намерена готовить свой народ к миру, как это было отмечено в заявлениях сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Армения использует игрока армянского происхождения в своих провокационных целях. Немыслимо и смешно, что моноэтническая Армения, проводящая этнические чистки на оккупированных азербайджанских территориях, обвиняет Азербайджан в расизме.

Сосуществование различных религий и этнических групп в атмосфере мира и толерантности в Азербайджане хорошо известно всему миру», – заявила Абдуллаева.

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