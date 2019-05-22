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Prosports.kz: «Кайрат» ведет переговоры с Владимиром Газзаевым. Шпилевский может быть отправлен в отставку до конца мая
23.05.2019 14:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
«Кайрат» рассматривает Владимира Газзаева в качестве главного тренера команды. Решающая стадия переговоров может состоятся во время перерыва на матчи сборных,
По информации издания, нынешний наставник алматинского клуба Алексей Шпилевский
Владимир Газзаев является главным тренером «Тобола».
Ранее сообщалось, что «Кайрат»
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Prosports.kz: «Кайрат» ведет переговоры с Владимиром Газзаевым. Шпилевский может быть отправлен в отставку до конца мая
«Кайрат» рассматривает Владимира Газзаева в качестве главного тренера команды.
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