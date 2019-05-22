Prosports.kz: «Кайрат» ведет переговоры с Владимиром Газзаевым. Шпилевский может быть отправлен в отставку до конца мая

Источник материала: Tribuna.com

«Кайрат» рассматривает Владимира Газзаева в качестве главного тренера команды. Решающая стадия переговоров может состоятся во время перерыва на матчи сборных, сообщает Prosports.kz.

По информации издания, нынешний наставник алматинского клуба Алексей Шпилевский может быть отправлен в отставку до конца мая.

Владимир Газзаев является главным тренером «Тобола».

Ранее сообщалось, что «Кайрат» может возглавить украинский специалист Виктор Скрипник.