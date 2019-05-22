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Prosports.kz: «Кайрат» ведет переговоры с Владимиром Газзаевым. Шпилевский может быть отправлен в отставку до конца мая

23.05.2019 14:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

«Кайрат» рассматривает Владимира Газзаева в качестве главного тренера команды. Решающая стадия переговоров может состоятся во время перерыва на матчи сборных, сообщает Prosports.kz. 

По информации издания, нынешний наставник алматинского клуба Алексей Шпилевский может быть отправлен в отставку до конца мая.

Владимир Газзаев является главным тренером «Тобола».

Ранее сообщалось, что «Кайрат» может возглавить украинский специалист Виктор Скрипник. 

 
 
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«Кайрат» рассматривает Владимира Газзаева в качестве главного тренера команды.
 
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