ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Краснобаев про «детское класико»: «Уверены, что это станет хорошей традицией, которая даст импульс к развитию клубного детского спорта в Бресте и Борисове»

23.05.2019 18:12 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Генеральный менеджер брестского «Динамо» Максим Краснобаев на сегодняшней пресс-конференции рассказал подробности проведения «детского класико» между командами БАТЭ и «Динамо», составленных из футболистов не старше 13 лет.

6 июня в 19.00 на ОСК «Брестский» состоится первый товарищеский матч между командами «Динамо» – БАТЭ. Игра носит название «детское класико» и это уникальный проект для футбольной Беларуси.

«Для начала позвольте поблагодарить представителей СМИ, которые активно откликнулись на приглашение к участию в этой пресс-конференции, так как информационный повод более чем достойный.

Хочу в первую очередь подчеркнуть, что событие, которое произойдет 6 июня, уникальное для нашей страны. El clasiсo – известное во всем мире испанское дерби, принципиальное противостояние между двумя сильнейшими командами страны – «Реал Мадрид» и «Барселоной».  Мы открываем уникальное для Беларуси детское класико (Clasico kids), в котором сойдутся два самых непримиримых и титулованных клуба белорусской высшей лиги – «Динамо-Брест» и БАТЭ. В определенном смысле это борьба будущего двух клубов, потому что на поле выйдут дети – воспитанники клубов, команды U-13.

Что такое детское класико? Это большой футбол для маленьких футболистов. Это статусный матч, который дает возможность детям на время матча перенестись в будущее и увидеть себя взрослыми профессиональными спортсменом. Просто представьте – еще вчера они выводили звезд из любимых команд на матч, а сегодня они сами звезды. Пусть еще не открытые, не названные громко по имени, но горящие ярким огнем. Они выходят на большую арену к своему болельщику для того, чтобы проявить себя и добиться победы. Уверены, что для ребят это станет мощной мотивацией для развития, позволит более профессионально отнестись к своей работе.

Таким образом, мы открываем через две недели на в Бресте новую интересную страницу спорта №1. Уверены, что это станет хорошей традицией, которая даст импульс к развитию клубного детского спорта в Бресте и Борисове и детского футбольного движения в целом. Желаем всем ребятам яркой и динамичной игры, спортивного азарта и поддержки трибун, на которых главными фанатами будут их родители!» – сказал Краснобаев.

Белорусское детское «класико» станет традиционным и будет проходить в двух городах – Бресте и Борисове. Официальный слоган: «Игры будущих чемпионов».

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Генеральный менеджер брестского «Динамо» Максим Краснобаев на сегодняшней пресс-конференции рассказал подробности проведения «детского класико» между...
 
Новости дня
Новости спорта
 
«Макслайн» изготовит золотой перстень для Ясинского, если «Витебск» выиграет Кубок Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
23.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика