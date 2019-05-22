Краснобаев про «детское класико»: «Уверены, что это станет хорошей традицией, которая даст импульс к развитию клубного детского спорта в Бресте и Борисове»

Источник материала: Tribuna.com

Генеральный менеджер брестского «Динамо» Максим Краснобаев на сегодняшней пресс-конференции рассказал подробности проведения «детского класико» между командами БАТЭ и «Динамо», составленных из футболистов не старше 13 лет.

6 июня в 19.00 на ОСК «Брестский» состоится первый товарищеский матч между командами «Динамо» – БАТЭ. Игра носит название «детское класико» и это уникальный проект для футбольной Беларуси.

«Для начала позвольте поблагодарить представителей СМИ, которые активно откликнулись на приглашение к участию в этой пресс-конференции, так как информационный повод более чем достойный.

Хочу в первую очередь подчеркнуть, что событие, которое произойдет 6 июня, уникальное для нашей страны. El clasiсo – известное во всем мире испанское дерби, принципиальное противостояние между двумя сильнейшими командами страны – «Реал Мадрид» и «Барселоной». Мы открываем уникальное для Беларуси детское класико (Clasico kids), в котором сойдутся два самых непримиримых и титулованных клуба белорусской высшей лиги – «Динамо-Брест» и БАТЭ. В определенном смысле это борьба будущего двух клубов, потому что на поле выйдут дети – воспитанники клубов, команды U-13.

Что такое детское класико? Это большой футбол для маленьких футболистов. Это статусный матч, который дает возможность детям на время матча перенестись в будущее и увидеть себя взрослыми профессиональными спортсменом. Просто представьте – еще вчера они выводили звезд из любимых команд на матч, а сегодня они сами звезды. Пусть еще не открытые, не названные громко по имени, но горящие ярким огнем. Они выходят на большую арену к своему болельщику для того, чтобы проявить себя и добиться победы. Уверены, что для ребят это станет мощной мотивацией для развития, позволит более профессионально отнестись к своей работе.

Таким образом, мы открываем через две недели на в Бресте новую интересную страницу спорта №1. Уверены, что это станет хорошей традицией, которая даст импульс к развитию клубного детского спорта в Бресте и Борисове и детского футбольного движения в целом. Желаем всем ребятам яркой и динамичной игры, спортивного азарта и поддержки трибун, на которых главными фанатами будут их родители!» – сказал Краснобаев.

Белорусское детское «класико» станет традиционным и будет проходить в двух городах – Бресте и Борисове. Официальный слоган: «Игры будущих чемпионов».