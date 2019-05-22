Николай Вайтюховский: «На финале Кубка Беларуси разрешена торговля пивом, что для Витебска в новинку» 

Источник материала: Tribuna.com

Директор «Витебска» Николай Вайтюховский рассказал о программе финального матча Кубка страны против солигорского «Шахтера».

Встреча пройдет на ЦСК «Витебский» 26 мая (17.00).

«Совместно с федерацией и правоохранительными органами решили: запуск на ЦСК и вся праздничная программа начнутся за два часа до начала игры. То есть с 15.00 будут работать и все точки общепита, и развлекательные — на территории арены и вокруг нее. Естественно, будут конкурсы с призами. Ну и, что для Витебска в новинку, на этом матче разрешена торговля пивом», – сказал Вайтюховский.

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