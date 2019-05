Канада перевела игру со Швейцарией в овертайм за 0,4 секунды до конца 3-го периода. И выиграла в овертайме

Источник материала: Tribuna.com

Сборная Канады обыграла команду Швейцарии (3:2, ОТ) в четвертьфинальном матче ЧМ-2019.

Канадцы смогли перевести встречу в овертайм за 0,4 секунды до конца третьего периода – Дэймон Сиверсон.

На 5-й минуте овертайме решающую шайбу забросил Марк Стоун. Отметим, что по ходу игры Канада уступала со счетом 0:1 и 1:2.