ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Ливерпуль» заработал больше всех от АПЛ по итогам сезона – 152 млн фунтов

23.05.2019 20:52 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

АПЛ опубликовала данные по призовым по итогам сезона-2018/19.

Лидером стал «Ливерпуль» – он заработал 152 миллиона фунтов за счет того, что его чаще показывали по общенациональному телевидению. Разница в выплатах формируется за счет двух показателей: места в таблице и платы за трансляции по национальному ТВ.

Остальные показатели равны у всех клубов: это равная плата от британского телевидения (34,4 млн фунтов), зарубежного (43,2 млн) и плата от лиги (5 млн).

1 (место в таблице – 2). «Ливерпуль» – 152,4 млн

2 (1). «Манчестер Сити» – 151

3. «Челси» – 146

4. «Тоттенхэм» – 145,2

5 (6). «Манчестер Юнайтед» – 142,5

6 (5). «Арсенал» – 142,2

7 (8). «Эвертон» – 128,6

8 (7). «Вулверхэмптон» – 127,2

9. «Лестер» – 123,3

10. «Вест Хэм» – 122,5

11 (13). «Ньюкасл» – 120,1

12. «Кристал Пэлас» – 114,2

13 (11). «Уотфорд» – 113,9

14. «Борнмут» – 108,1

15. «Бернли» – 107,3

16 (17). «Брайтон» – 105,7

17 (16). «Саутгемптон» – 104,3

18. «Кардифф» – 102,7

19. «Фулхэм» – 101,9

20. «Хаддерсфилд» – 96,6

 
 
Ссылка на источник 57
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
АПЛ опубликовала данные по призовым по итогам сезона-2018/19.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Арина Соболенко вышла полуфинал турнира в Страсбурге
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
23.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика