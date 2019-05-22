|
«Ливерпуль» заработал больше всех от АПЛ по итогам сезона – 152 млн фунтов
23.05.2019 20:52 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
АПЛ опубликовала данные по призовым по итогам сезона-2018/19.
Лидером стал «Ливерпуль» – он заработал 152 миллиона фунтов за счет того, что его чаще показывали по общенациональному телевидению. Разница в выплатах формируется за счет двух показателей: места в таблице и платы за трансляции по национальному ТВ.
Остальные показатели равны у всех клубов: это равная плата от британского телевидения (34,4 млн фунтов), зарубежного (43,2 млн) и плата от лиги (5 млн).
1 (место в таблице – 2). «Ливерпуль» – 152,4 млн
2 (1). «Манчестер Сити» – 151
3. «Челси» – 146
4. «Тоттенхэм» – 145,2
5 (6). «Манчестер Юнайтед» – 142,5
6 (5). «Арсенал» – 142,2
7 (8). «Эвертон» – 128,6
8 (7). «Вулверхэмптон» – 127,2
9. «Лестер» – 123,3
10. «Вест Хэм» – 122,5
11 (13). «Ньюкасл» – 120,1
12. «Кристал Пэлас» – 114,2
13 (11). «Уотфорд» – 113,9
14. «Борнмут» – 108,1
15. «Бернли» – 107,3
16 (17). «Брайтон» – 105,7
17 (16). «Саутгемптон» – 104,3
18. «Кардифф» – 102,7
19. «Фулхэм» – 101,9
20. «Хаддерсфилд» – 96,6
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
АПЛ опубликовала данные по призовым по итогам сезона-2018/19.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)