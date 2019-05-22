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Ролан Гаррос. Азаренко сыграет в первом круге с Остапенко, Соболенко – с Цибулковой, Саснович – с Герцог, Азаренко, Лапко – с Парри
23.05.2019 20:23 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В Париже прошла жеребьевка Открытого чемпионата Франции, стартующего в воскресенье.
В первом круге друг с другом сыграют чемпионка-2017 Алена Остапенко и экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко.
Победительница матча встретится с победительницей матча №1 Наоми Осаки и Анны Каролины Шмидловой.
Арина Соболенко (11 WТА) встретится с Доминикой Цибулковой (35), Александра Саснович (32) стала соперницей Полоны Герцог (70), а Вера Лапко (101) сыграет Диан Парри (486).
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Ролан Гаррос. Азаренко сыграет в первом круге с Остапенко, Соболенко – с Цибулковой, Саснович – с Герцог, Азаренко, Лапко – с Парри
В Париже прошла жеребьевка Открытого чемпионата Франции, стартующего в воскресенье.
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