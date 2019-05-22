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Ролан Гаррос. В половине Джоковича Тим, дель Потро, у Надаля – Федерер, Циципас, Нисикори, Вавринка
23.05.2019 22:03 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В Париже прошла жеребьевка мужского «Ролан Гаррос». В половину Новака Джоковича (1) попали Доминик Тим, Саша Зверев и Хуан Мартин дель Потро, в половину Рафаэля Надаля (2) – Роджер Федерер, Стефанос Циципас и Кеи Нисикори.
Чемпион-2016 Джокович начнет турнир против Хуберта Хуркача, 11-кратный чемпион Надаль (2) в первом круге сыграет с квалифаером и в случае победы во втором – тоже. Федерер на своем первом с 2015-го «Ролан Гаррос» впервые встретится с Лоренцо Сонего, чемпион-2015 Стэн Вавринка стартует матчем с Йозефом Коваликом.
Экс-теннисисты топ-10 Григор Димитров и Янко Типсаревич сыграют друг с другом, как и 40-летний Иво Карлович – с 37-летним Фелисиано Лопесом.
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В Париже прошла жеребьевка мужского «Ролан Гаррос».
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