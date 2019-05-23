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В полуфинале ЧМ Россия сыграет с Финляндией, Канада против Чехии

23.05.2019 23:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сборная России встретится с командой Финляндии в полуфинале ЧМ-2019.

В четвертьфинале россияне переиграли США (4:3). Финляндия была сильнее Швеции (5:4 ОТ).

Во второй полуфинальной игре сыграют сборные Канады и Чехии.

В четвертьфинале чешская команда одержала победу над сборной Германии (5:1).

Чехия впервые с 2015 года вышла в 1/2 финала чемпионата мира и встретится с Канадой, которая в 1/4 вырвала победу у Швейцарии (3:2 ОТ).

Матчи 1/2 финала состоятся 25 мая. Игра Россия – Финляндия начнется в 16:15 по белорусскому времени, Канада – Чехия – в 20:15.

 

 
 
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Сборная России встретится с командой Финляндии в полуфинале ЧМ-2019.
 
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