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Артем Старгородский: «В Витебске хорошо рекламируют «Славянский базар», а кубковый финал не очень»

24.05.2019 08:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник «Витебска» Артем Старгородский в интервью корреспонденту «Прессбола» Владимиру Пирогу рассказал о продвижении финала Кубка Беларуси в Витебске.

– Что чувствуется в Витебске перед игрой?

– Знаете, буквально сейчас обсуждали с ребятами, что афиш матча у нас особо не видно. Вот рекламируют «Славянский базар», так приедешь в город, и это сразу видно! А кубковый финал — не очень. Но когда заходим в магазины или кафешки, люди всегда узнают, подходят, желают удачи со словами «Вперед, ребята – Кубок нужен Витебску!» В общем, об этом событии здесь прекрасно знают и без афиш, – сказал Старгородский.

Матч «Витебск» – «Шахтер» пройдет 26 мая и начнется в 17.00.

 
Теги: Витебск
 
 
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Полузащитник «Витебска» Артем Старгородский в интервью корреспонденту «Прессбола» Владимиру Пирогу рассказал о продвижении финала Кубка Беларуси в Витебске.
 
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