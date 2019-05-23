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Клуб из ОАЭ провел переговоры с КХЛ и может вступить в лигу в 2021 году
24.05.2019 08:12 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Потенциальный клуб
Возможная дата – 2021 год. К этому сроку планируется построить арену вместимостью не менее 12 тысяч зрителей.
Сейчас в Дубае есть арена на 17 тысяч мест, но она не приспособлена под хоккей.
Вариант с ареной в Абу-Даби, которая соответствует требованиям КХЛ, не устраивает организаторов из-за того, что город не является по-настоящему туристическим и интернациональным.
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Потенциальный клуб КХЛ из Дубая провел переговоры с лигой и собирается вступить в нее, сообщил президент федерации хоккея ОАЭ Владимир Бурдун.
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