Клуб из ОАЭ провел переговоры с КХЛ и может вступить в лигу в 2021 году

Источник материала: Tribuna.com

Потенциальный клуб из Дубая провел переговоры с лигой и собирается вступить в нее, сообщил президент федерации хоккея ОАЭ Владимир Бурдун.

Возможная дата – 2021 год. К этому сроку планируется построить арену вместимостью не менее 12 тысяч зрителей.

Сейчас в Дубае есть арена на 17 тысяч мест, но она не приспособлена под хоккей.

Вариант с ареной в Абу-Даби, которая соответствует требованиям КХЛ, не устраивает организаторов из-за того, что город не является по-настоящему туристическим и интернациональным.

Глава лиги ОАЭ о клубе в КХЛ: «Соберем бывших звезд НХЛ и легко можем стать дубайским «Вегасом». Следим за Овечкиным и Малкиным»