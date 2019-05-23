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Гончаренко во второй раз стал отцом
24.05.2019 10:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
У главного тренера московского ЦСКА Виктора Гончаренко 23 мая родилась дочь. 41-летний специалист во второй раз стал отцом. Также семья Гончаренко воспитывает сына-школьника.
Гончаренко возглавил московскую команду в 2016 году. Ранее он работал главным тренером в «Уфе», «Урале», «Кубани» и БАТЭ.
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У главного тренера московского ЦСКА Виктора Гончаренко 23 мая родилась дочь.
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