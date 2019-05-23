Гончаренко во второй раз стал отцом

Источник материала: Tribuna.com

У главного тренера московского ЦСКА Виктора Гончаренко 23 мая родилась дочь. 41-летний специалист во второй раз стал отцом. Также семья Гончаренко воспитывает сына-школьника.

Гончаренко возглавил московскую команду в 2016 году. Ранее он работал главным тренером в «Уфе», «Урале», «Кубани» и БАТЭ.