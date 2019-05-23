Тренер Шкурдай: «Если Анастасии удастся повторить результаты Герасимени в медальном плане – это будет крутой результат. Но это не раньше Олимпиады-2024»

Источник материала: Tribuna.com

Тренер белорусской пловчихи Анастасии Шкурдай Ольга Ясенович поделилась ожиданиями от карьеры спортсменки.

— Настя, выходит, не била рекорды Герасимени только в кроле.

— Не знаю, почему все делают такой акцент на том, что Настя улучшает Сашины рекорды. Сейчас другое время, и ориентироваться на секунды не стоит. Тем более Саша не плавала сотню на спине уже долгое время. А вот если нам удастся повторить Сашины достижения в медальном плане, то это, конечно, будет по-настоящему крутой результат. Но если это и случится, то никак не раньше Олимпиады 2024 года.

— Вы уже нашли свой стиль плавания?

— Сложный вопрос. Настя еще растет, был уже один переходный период, когда результаты стояли два года. Привыкала к новому телу. Теперь еще один период, в течение которого она выросла на 10 сантиметров. Сейчас у нее 182, и это, видимо, не предел.

— Каким результатом на Олимпиаде-2020 останетесь довольны?

— Попаданием в финал. 100 «дельфином» или 100 на спине. 200 на спине — тяжело пока. Здесь еще важен фактор здоровья, мне не хочется выхолащивать Настю. Но если ей удастся пробиться в финал, то там уже будет бороться до конца, – сказала Ясенович.