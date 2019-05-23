Организаторы: «Европейские игры – это не Олимпийские игры, и слово «олимпийские» недопустимо употреблять в названии»

Источник материала: Tribuna.com

Дирекция II Европейских игр отметила, что употреблять слово «олимпийские» по отношению к Играм недопустимо.

«Европейские игры — это международные комплексные спортивные соревнования среди спортсменов европейского континента, которые проводятся раз в четыре года (в год, предшествующий Олимпийским играм) под руководством Европейских олимпийских комитетов.

Кроме Европы и другие континенты проводят международные комплексные спортивные соревнования: Азиатские игры, Африканские игры, Панамериканские игры.

Европейские игры — это не Олимпийские игры, и слово «олимпийские» недопустимо употреблять в названии и в отношении Европейских игр. Утвержденное название — Европейские игры. Не допускается также использование сокращения Евроигры», – отметили организаторы.