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Организаторы: «Европейские игры – это не Олимпийские игры, и слово «олимпийские» недопустимо употреблять в названии»
24.05.2019 12:36 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Дирекция II Европейских игр отметила, что употреблять слово «олимпийские» по отношению к Играм недопустимо.
«Европейские игры — это международные комплексные спортивные соревнования среди спортсменов европейского континента, которые проводятся раз в четыре года (в год, предшествующий Олимпийским играм) под руководством Европейских олимпийских комитетов.
Кроме Европы и другие континенты проводят международные комплексные спортивные соревнования: Азиатские игры, Африканские игры, Панамериканские игры.
Европейские игры — это не Олимпийские игры, и слово «олимпийские» недопустимо употреблять в названии и в отношении Европейских игр. Утвержденное название — Европейские игры. Не допускается также использование сокращения Евроигры», – отметили организаторы.
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Организаторы: «Европейские игры – это не Олимпийские игры, и слово «олимпийские» недопустимо употреблять в названии»
Дирекция II Европейских игр отметила, что употреблять слово «олимпийские» по отношению к Играм недопустимо.
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