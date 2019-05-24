Букмекерская контора для новичков

Источник материала: Tribuna.com

Рост популярности ставок на спорт аккумулировал впечатляющий наплыв новых игроков. Дабы зацепиться на рынке, букмекерские конторы убиваются в борьбе за клиентов. Сегодня тяжело провести день, не наткнувшись на рекламу очередной БК. Корпорации пожинают плоды благодаря новичкам, что бросаются пачками денег без соответствующей подготовки и знаний. Поэтому ключевым аспектом для каждого игрока становится информация, опыт и навыки. А начинается путь с выбора букмекерской конторы.

Редакция портала https://futzone.ru скрупулезно изучает легальные букмекерские конторы. Эксперты еженедельно обновляют рейтинги, следят за нововведениями, но при этом вопрос выбора БК для старта всплывает редко. В этой ситуации показатели в отдельных компонентах не гарантируют плавного входа в мир ставок на спорт. Подробнее изучив вопрос, команда пришла к выводу, что БК “Бетсити” - здорово подходит для первого шага. В этой статье редакция расскажет подробнее о главных моментах, плюсах и минусах.

Регистрация

Первостепенная задача - пройти регистрацию на официальном сайте. Для этого достаточно заполнить пару ячеек персональными данными, дождаться связи с представителем БК “Бетсити” и пройти авторизацию. Также стоит держать в памяти, что каждая легальная компания требует учетную запись в ЦУПИС. При наличии аккаунта достаточно подвязать номер телефона.

Приложение

БК “Бетсити” выдерживают жесточайшую конкуренцию с лидерами рынка. Мобильное приложение сохраняет функционал ПК версии, поддерживает каждую необходимую для игры опцию. Приложение созданы одновременно для iOS и Android. Ссылки на скачивание расположились на официальном сайте, также нетрудно найти в App Store и Google Play.

Детальное описание приложений БК “Бетсити” в этой статье: https://futzone.ru/betcity/betcity-prilozhenie/

Бонусы

Главной приманкой для новых клиентов становится приветственный бонус. Букмекерские конторы натурально соревнуются в щедрости и предложение “Бетсити” тоже впечатляет. БК дарит 50% от первого депозита, но сумма не может превысить пять тысяч рублей. Отыгрыш приветственного бонуса, а также детальная информация о других акция БК “Бетсити” по ссылке: https://futzone.ru/betcity/betcity-bonusi/

Линия

Эксперты включают линию событий БК “Бетсити” в топы по разнообразию и насыщенности. Широчайшие росписи популярных событий сегодня предлагает каждая компания. А здесь игрок найдет удивительное количество малоизвестных турниров и уйму потенциальных исходов. Подходящее погружение, которое позволит мгновенно изучить рынки комбинированных ставок. В первый раз сфокусироваться и определиться среди сотен исходов будет непросто. Но это единственный верный шаг на пути обучения.

Вывод

К середине 2019 года БК “Бетсити” уступает по количеству клиентов крупнейшим представителям сферы. Но ряд вышеописанных преимуществ делает эту контору подходящим местом для старта беттинговых начинаний. Новичок в кратчайшие сроки получит безразмерные массивы информации. А комфортное оформление и отзывчивая служба поддержки помогут вникнуть и разобраться.