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Игорь Суркис: «Если Хацкевич убедит меня, что может бороться за трофеи в следующем сезоне, то останется»
24.05.2019 15:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Президент
«Не верьте слухам. Ни с кем из них я не веду переговоров.
Как я и говорил раньше, после конца сезона встречусь с Хацкевичем. Если он убедит меня в том, что может бороться за трофеи в следующем сезоне, то он останется главным тренером», – сказал Суркис.
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Игорь Суркис: «Если Хацкевич убедит меня, что может бороться за трофеи в следующем сезоне, то останется»
Президент «Динамо» Игорь Суркис заявил, что не ведет переговоры с Адамом Навалкой и Индржихом Трпишовски по возглавлению киевского клуба.
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