Игорь Суркис: «Если Хацкевич убедит меня, что может бороться за трофеи в следующем сезоне, то останется»

Источник материала: Tribuna.com

Президент Игорь Суркис заявил, что не ведет переговоры с Адамом Навалкой и Индржихом Трпишовски по возглавлению киевского клуба.

«Не верьте слухам. Ни с кем из них я не веду переговоров.

Как я и говорил раньше, после конца сезона встречусь с Хацкевичем. Если он убедит меня в том, что может бороться за трофеи в следующем сезоне, то он останется главным тренером», – сказал Суркис.