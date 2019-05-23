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Игорь Суркис: «Если Хацкевич убедит меня, что может бороться за трофеи в следующем сезоне, то останется»

24.05.2019 15:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Президент «Динамо» Игорь Суркис заявил, что не ведет переговоры с Адамом Навалкой и Индржихом Трпишовски по возглавлению киевского клуба.

«Не верьте слухам. Ни с кем из них я не веду переговоров.

Как я и говорил раньше, после конца сезона встречусь с Хацкевичем. Если он убедит меня в том, что может бороться за трофеи в следующем сезоне, то он останется главным тренером», – сказал Суркис.

 
 
 
 
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Президент «Динамо» Игорь Суркис заявил, что не ведет переговоры с Адамом Навалкой и Индржихом Трпишовски по возглавлению киевского клуба.
 
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